Характеристика героев, проблемы произведения Карамзина бедная Лиза
Литература
Характеристика героев, проблемы произведения Карамзина бедная Лиза
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Гость:
Лиза - наивная, верит в чудеса, заботливая, помогает маме, добрая, отзывчивая. проблема в том, что есть люди, которые пользуются нами. чувствами Лизы играл мужчина, клялся ей в вечной любви, но ушёл и женился на другой. Эраст наверное статный, верит в себя, крутит Лизой как хочет. Умный и знает как обмануть бедную девушку.
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