Характеристика лизы муромской из повети а.с. пушкина "барышня-крестьянка" срочно нужно пожалуйста
Литература
Характеристика лизы муромской из повети а.с. пушкина "барышня-крестьянка" срочно нужно пожалуйста
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Гость:
Лиза — девушка приятной внешности, она избалованна, резва, любит проказы. Муромская живет в глуши, и неожиданно появившийся Алексей возбуждает живое любопытство «черноглазой шалуньи» . Это любопытство еще больше разжигает ее служанка Настя, которая, побывав на именинах поваровой жены, рассказывает, что молодой Берестов удивительно хорош собой, к тому же весел и баловник необыкновенный.
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