Характеристика лизы муромской из повети а.с. пушкина "барышня-крестьянка" срочно нужно пожалуйста

Гость: Гость:

Лиза — девушка приятной внешности, она избало­ванна, резва, любит проказы. Муромская живет в глу­ши, и неожиданно появившийся Алексей возбуждает живое любопытство «черноглазой шалуньи» . Это лю­бопытство еще больше разжигает ее служанка Настя, которая, побывав на именинах поваровой жены, рас­сказывает, что молодой Берестов удивительно хорош собой, к тому же весел и баловник необыкновенный.