Характеристика Руслана из сказки Руслан и Людмила! Помогите!!Пожалуйсто!

Литература
Характеристика Руслана из сказки Руслан и Людмила! Помогите!!Пожалуйсто!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руслан - это воин смелый, никем не удержимый. У него были белые волосы и светлая душа. Носил он блестящие латы, чтобы показать свою доблесть и богатство.
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