Лист бумаги Можно резко вытащить из-под неподвижного стакана с водой так как стак??н стремится сохранить
Физика
Лист бумаги Можно резко вытащить из-под неподвижного стакана с водой так как стак??н стремится сохранить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cохранить свою скорость равную 0, остаться на месте
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