Хімічне рівняння германію з оксигеном

Химия
Хімічне рівняння германію з оксигеном
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Гость:
Ge+O2=GeO2.Ответ правильный
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