Хімічне рівняння германію з оксигеном
Химия
Хімічне рівняння германію з оксигеном
Ответ(ы) на вопрос:
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Ge+O2=GeO2.Ответ правильный
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