Химия.10 класс.Реакция Вюрца СH3-Be и Ch3-Ch2-Br реагирует с Натрием.Должро образоваться 3 вещества

Химия
Химия.10 класс.Реакция Вюрца СH3-Be и Ch3-Ch2-Br реагирует с Натрием.Должро образоваться 3 вещества
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, поехали. 1) 2СН3Br+2Na=CH3-CH3+2NaBr 2) CH3Br+CH3-CH2Br+2Na=CH3-CH2-CH3 + 2NaBr 3) 2CH3-CH2Br+2Na=CH3-CH2-CH2-CH3+2NaBr
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите с переводом текста на казахский язык Привет, Саша! Я поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Ты для меня настоящая подруга! Для меня...
Ответить
Математика
(х-1)/2 - 2х/3 = (х+3)/5
Ответить
Математика
Найдите значения выражение |-4,2|+3. эти скобки это модуль |
Ответить
Русский язык
Красивую фонетический разбор плииз
Ответить
История
14 пунктов вильсона( извлечение )что отвечало чаянием народов и что было претензие?? на мировое лидерство?
Ответить