Химия.10 класс.Реакция Вюрца СH3-Be и Ch3-Ch2-Br реагирует с Натрием.Должро образоваться 3 вещества
Химия
Химия.10 класс.Реакция Вюрца СH3-Be и Ch3-Ch2-Br реагирует с Натрием.Должро образоваться 3 вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, поехали. 1) 2СН3Br+2Na=CH3-CH3+2NaBr 2) CH3Br+CH3-CH2Br+2Na=CH3-CH2-CH3 + 2NaBr 3) 2CH3-CH2Br+2Na=CH3-CH2-CH2-CH3+2NaBr
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