Химия 9 класс помогите очень нужно 1)Карбонат--gt;?--gt;оксид углерода(II) 2)Mg(HCO3)2--gt;?--gt;C
Химия
Химия 9 класс помогите очень нужно 1)Карбонат--gt;?--gt;оксид углерода(II) 2)Mg(HCO3)2--gt;?--gt;C
Ответ(ы):
Гость:
1.карбонат при нагревании разложится=> CO2 , +H2=> CO 2. нагреваем=>CO2 ,добавляем металл ,=> C
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