Хорда AB равна половине диаметра AC. Найдите уголC
Геометрия
Хорда AB равна половине диаметра AC. Найдите уголC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На диаметр всегда опирается только прямой угол. Значит, треугольник АВС прямоугольный, у которого, по условию, один катет вдвое меньше гипотенузы, а угол, ему противолежащий - в нашем случае им является как раз искомый угол С - равен 30 градусов. Ответ: 30 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
От пристани в город отправилась лодка со скорость 12 км час,а через полчаса после н??е в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 км час.Ка...
Другие предметы
Больная 46 лет жалуется на резкую одышку, кашель с отделе- нием незначительного количества слизистой, вязкой мокроты, рез- кую общую слабость. ...