Хуторянин выехал из дома в 4:15 и доехал до города к 8 00 Сколько километров до города если хуторянин ехал в среднем 8 километров в час

Математика
Хуторянин выехал из дома в 4:15 и доехал до города к 8 00 Сколько километров до города если хуторянин ехал в среднем 8 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-4.15=3.85=4ч 45м 4.45*8=35км 600м ответ 35км 600м до города
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