Хуторянин выехал из дома в 4:15 и доехал до города к 8 00 Сколько километров до города если хуторянин ехал в среднем 8 километров в час

Математика

Хуторянин выехал из дома в 4:15 и доехал до города к 8 00 Сколько километров до города если хуторянин ехал в среднем 8 километров в час

Автор: Гость