Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв

Физика
Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=q1m1, так как m=pV, то Q1=q1p1V1  Q2=q2m2  q1p1V1=q2m2=> m2=(q1p1V1)/q2=(46*10^6*710*6)/30*10^6=6532 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь и запиши вопрос к задаче и реши ее:На новогодней елке висело 18 красных шар??в и 12 зеленых
Ответить
Музыка
Как называется русский народный танец
Ответить
Литература
Придумойте не большой стих 4-8строк
Ответить
Литература
Можете помочь? Нужно написать черты романтизма в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Ветка Палестины". Срочно!
Ответить
Информатика
Найдите информационный объём 1 символа а) при 16 символов б) при 8 символов составе таблицу двоичного кода к а и б заранее спасибо
Ответить