Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв
Физика
Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=q1m1, так как m=pV, то Q1=q1p1V1 Q2=q2m2 q1p1V1=q2m2=> m2=(q1p1V1)/q2=(46*10^6*710*6)/30*10^6=6532 кг
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