Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв

Физика

Сколько каменного угля надо сжечь , что бы получить столько же энергии сколько выделяется при сгорании бензина обьемом 6 квадратных метв

Автор: Гость