Хвороби які передаються контактним шляхом
Другие предметы
Хвороби які передаються контактним шляхом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт хвороби які передаються контактним шляхом їх безліч але є найголовніші: це СНІД,Грип,Чума,Стафілокок,Туберкульоз,Педикульоз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Мотоцикл двигался в течение 15 с со скоростью5м/с,в течение 10с со скоростью 8м/с и в течение 6 со скоростью20м/с. Какова средняя скорость движения...
Русский язык
Алгебра
Русский язык