Хвороби які передаються контактним шляхом

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Хвороби які передаються контактним шляхом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт  хвороби  які передаються контактним шляхом їх безліч але  є найголовніші: це СНІД,Грип,Чума,Стафілокок,Туберкульоз,Педикульоз
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