Килограмм товара стоил 640 рублей. После снижения цены он стал стоить 570 рублей. На сколько процентов снижена цена? Ответ округлить до десятых долей процента

Алгебра
Килограмм товара стоил 640 рублей. После снижения цены он стал стоить 570 рублей. На сколько процентов снижена цена? Ответ округлить до десятых долей процента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 570/640*100 = 89,06           2. 100-89,06= 10,9%
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