Помогите пожалуйста срочно надо во время сталинградской битвы кто то из солдат написал на стене дома "отстоим тебя, родной Сталинград ! " когда закончились бои мимо стены шла учительница увидев надпись она добавила в одно из с...
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно надо во время сталинградской битвы кто то из солдат написал на стене дома "отстоим тебя, родной Сталинград ! " когда закончились бои мимо стены шла учительница увидев надпись она добавила в одно из слов букву. какую? 1)и 2)а 3)о 4)п 5)р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) ОтстРоим, ведь Сталинград отстояли, а потом отстроили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
История
СРОЧНО МОЖНО КРАТКО!!! что было негативным в сложившейся парламентской системе ве??икобритании в 18 веке
Химия
Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ