Помогите пожалуйста срочно надо во время сталинградской битвы кто то из солдат написал на стене дома "отстоим тебя, родной Сталинград ! " когда закончились бои мимо стены шла учительница увидев надпись она добавила в одно из с...

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Помогите пожалуйста срочно надо во время сталинградской битвы кто то из солдат написал на стене дома "отстоим тебя, родной Сталинград ! " когда закончились бои мимо стены шла учительница увидев надпись она добавила в одно из слов букву. какую? 1)и 2)а 3)о 4)п 5)р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) ОтстРоим, ведь Сталинград отстояли, а потом отстроили.
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