СРОЧНО МОЖНО КРАТКО!!! что было негативным в сложившейся парламентской системе ве??икобритании в 18 веке
История
СРОЧНО МОЖНО КРАТКО!!! что было негативным в сложившейся парламентской системе ве??икобритании в 18 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важнейшим событием истории Англии в начале нового времени явилась Английская революция 1640-1660 гг. Собственно, то, что мы сейчас называем революцией, историки разных времен оценивали по-разному. Граф Кларендон, например, свидетель и участник событий 1640-1660 гг. и автор первого многотомного труда о них, называл происшедшее «великим мятежом». В XIX в. вигскими историками Т. Маколеем, С. Гардинером, Ч. Ферсом была выдвинута концепция «Пуританской революции», ставившая на первое место события конституционного конфликта. В нынешнем столетии советская историография придерживалась марксистского истолкования конфликта как буржуазной революции, нанесшей сокрушительный удар феодализму; на Западе же появлялись и обосновывались самые различные концепции - от экономического детерминизма до утверждения, что никакой революции не было вообще, происходила лишь борьба отсталого провинциального джентри за возвращение себе подобающего места в дворцовой иерархии. Крупнейший английский историк Кр. Хилл, посвятивший множество трудов английской истории XVII в., считает его «веком революции» и рассматривает в совокупности экономические, социальные, политические, религиозные, идейные и культурные изменения, приведшие английское общество в конце века к созданию гораздо более близких современных институтов. Бесспорно то, что Англия в этот период своей истории пережила значительный и острый кризис, результатом которого явился переход от старой, средневековой, к новой, современной цивилизации. Этот переход продолжался и в XVIII в.
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