СРОЧНО МОЖНО КРАТКО!!! что было негативным в сложившейся парламентской системе ве??икобритании в 18 веке

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Важнейшим со­бы­ти­ем ис­то­рии Ан­г­лии в на­ча­ле но­во­го вре­ме­ни яви­лась Ан­г­лий­ская ре­во­лю­ция 1640-1660 гг. Соб­с­т­вен­но, то, что мы сей­час на­зы­ва­ем ре­во­лю­ци­ей­, ис­то­ри­ки раз­ных вре­мен оце­ни­ва­ли по-раз­но­му. Граф Кла­рен­дон, нап­ри­мер, сви­де­тель и учас­т­ник со­бы­тий 1640-1660 гг. и ав­тор пер­во­го мно­го­том­но­го тру­да о них, на­зы­вал про­ис­шед­шее «ве­ли­ким мя­те­жом». В XIX в. виг­с­ки­ми ис­то­ри­ка­ми Т. Ма­ко­ле­ем, С. Гар­ди­не­ром, Ч. Фер­сом бы­ла выд­ви­ну­та кон­цеп­ция «Пу­ри­тан­с­кой ре­во­лю­ции», ста­вив­шая на пер­вое мес­то со­бы­тия кон­с­ти­ту­ци­он­но­го кон­ф­лик­та. В ны­неш­нем сто­ле­тии со­вет­с­кая ис­то­ри­ог­ра­фия при­дер­жи­ва­лась мар­к­сис­т­с­ко­го ис­тол­ко­ва­ния кон­ф­лик­та как бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции, на­нес­шей сок­ру­ши­тель­ный удар фе­ода­лиз­му; на За­па­де же по­яв­ля­лись и обос­но­вы­ва­лись са­мые раз­лич­ные кон­цеп­ции - от эко­но­ми­чес­ко­го де­тер­ми­низ­ма до ут­вер­ж­де­ния, что ни­ка­кой ре­во­лю­ции не бы­ло во­об­ще, про­ис­хо­ди­ла лишь борь­ба от­с­та­ло­го про­вин­ци­аль­но­го джен­т­ри за воз­в­ра­ще­ние се­бе по­до­ба­юще­го мес­та в двор­цо­вой иерар­хии. Круп­ней­ший ан­г­лий­ский ис­то­рик Кр. Хилл, пос­вя­тив­ший мно­жес­т­во тру­дов ан­г­лий­ской ис­то­рии XVII в., счи­та­ет его «ве­ком ре­во­лю­ции» и рас­смат­ри­ва­ет в со­во­куп­нос­ти эко­но­ми­чес­кие, со­ци­аль­ные, по­ли­ти­чес­кие, ре­ли­ги­оз­ные, идей­ные и куль­тур­ные из­ме­не­ния, при­вед­шие ан­г­лий­ское об­щес­т­во в кон­це ве­ка к соз­да­нию го­раз­до бо­лее близ­ких сов­ре­мен­ных ин­с­ти­ту­тов. Бесспорно то, что Ан­г­лия в этот пе­ри­од сво­ей ис­то­рии пе­ре­жи­ла зна­чи­тель­ный и ос­т­рый кри­зис, ре­зуль­та­том ко­то­ро­го явил­ся пе­ре­ход от ста­рой­, сред­не­ве­ко­вой­, к но­вой­, сов­ре­мен­ной ци­ви­ли­за­ции. Этот пе­ре­ход про­дол­жал­ся и в XVI­II в.