Дайте определение причастия

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Дайте определение причастия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прича́стие — особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает свойствами как  глагола(образована с помощью его корня), так и  имени прилагательного (образована с помощью его окончания). Глагольные признаки причастия — это категория  вида,  залога, а также особенная предикативная форма  времени.
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