Дайте определение причастия

Гость: Гость:

Прича́стие — особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает свойствами как глагола(образована с помощью его корня), так и имени прилагательного (образована с помощью его окончания). Глагольные признаки причастия — это категория вида, залога, а также особенная предикативная форма времени.