Дайте определение причастия
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Дайте определение причастия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прича́стие — особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает свойствами как глагола(образована с помощью его корня), так и имени прилагательного (образована с помощью его окончания). Глагольные признаки причастия — это категория вида, залога, а также особенная предикативная форма времени.
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