Примеры простого и сложного вещества

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Примеры простого и сложного вещества
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КИСЛОРОД ОЗОН АЗОТ ХЛОР
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