Реакция гидролиза Ca(NO3)2
Химия
Реакция гидролиза Ca(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, мне кажется, что если взять Сa(NO3)2 + H2O = гидролиз не идёт, поскольку это соединение образовано сильным основанием и сильной кислотой, соответственно, среда будет нейтральной.
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