Реакция гидролиза Ca(NO3)2

Химия
Реакция гидролиза Ca(NO3)2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, мне кажется, что если взять Сa(NO3)2 + H2O = гидролиз не идёт, поскольку это соединение образовано сильным основанием и сильной кислотой, соответственно, среда будет нейтральной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Мне надо сделать это упражнение помогите. Speak about Russian culturr using the following ptompts. 1) Russia is a couyry rich in ......traditions...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите 3-тапсырма пожалуйста
Ответить
Русский язык
Про какой знак Владимир Набоков сказал что это следы на цыпочках ушедших слов?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно надо во время сталинградской битвы кто то из солдат написал на стене дома "отстоим тебя, родной Сталинград ! " когда з...
Ответить
Другие предметы
Примеры простого и сложного вещества
Ответить