Про какой знак Владимир Набоков сказал что это следы на цыпочках ушедших слов?

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Про какой знак Владимир Набоков сказал что это следы на цыпочках ушедших слов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многоточие.. вроде бы  
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