Кинетическая энергия молотка 16 Дж. определите массу молотка, если его скорость ра??на 8 м/с?
Физика
Кинетическая энергия молотка 16 Дж. определите массу молотка, если его скорость ра??на 8 м/с?
Ответ(ы):
Гость:
W=mv^2/2=>m=2W/v^2 {m}=2*16/64=0,5 кг
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