Напишите химические уравнения диссоциации в воде: сульфата меди, гидроксида кали??, нитрата алюминия, соляной кислоты СРОЧНО...

Химия
Напишите химические уравнения диссоциации в воде: сульфата меди, гидроксида кали??, нитрата алюминия, соляной кислоты СРОЧНО...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На рисунке ответ)))...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача Два поезда вышли с одной станции в противоположных направлениях. Их скорости равны 60км.ч. и 70км.ч.Через сколько часов расстояние между п...
Ответить
Химия
Приведите пример 10оксид
Ответить
Математика
Начерти отрезок который на 4см длинее короткого отрезка . начерти отрезок который на 5 см кароче длинного отрезка
Ответить
Русский язык
Мрачной,побродить,редкий,приближалось какие проверочние слова
Ответить
Математика
В геометрической прогрессии b1=64 q=-1/2 s8-?
Ответить