кирпич имеет длину 25 сантиметров шириной 12 метров и толщиной 6 сантиметров за несколько рейсов грузовик привез на стройку 72м в кубе кирпичей Сколько штук кирпичей привез грузовик?

Математика

кирпич имеет длину 25 сантиметров шириной 12 метров и толщиной 6 сантиметров за несколько рейсов грузовик привез на стройку 72м в кубе кирпичей Сколько штук кирпичей привез грузовик?

Автор: Гость