кирпич имеет длину 25 сантиметров шириной 12 метров и толщиной 6 сантиметров за несколько рейсов грузовик привез на стройку 72м в кубе кирпичей Сколько штук кирпичей привез грузовик?

Математика
кирпич имеет длину 25 сантиметров шириной 12 метров и толщиной 6 сантиметров за несколько рейсов грузовик привез на стройку 72м в кубе кирпичей Сколько штук кирпичей привез грузовик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем в метры; 1)0,25*0,12*0,06=0,0018 м^3 объём кирчича; 2)72:0,0018=40000 шт кирпичей привёз грузовик
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