Дайте формулировку правила левой руки
Физика
Дайте формулировку правила левой руки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо расположить левую руку так, чтобы магнитные линии входили в ладонь (они идут от севера к югу), 4 пальца руки, направить по направлению тока (он идет от плюса к минусу), тогда большой палец левой руки (отставленный на 90 градусов) укажет направление силы, действующей на прямой проводник с током (покажет куда проводник будет двигаться)
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