Киын созине синоним соз керек

Қазақ тiлi
Киын созине синоним соз керек
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Гость:
Қиын-күрделі, оңай емес
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