классный час надо писать реферат про Казахстан 3класс

Русский язык
классный час надо писать реферат про Казахстан 3класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я горжусь своей Родиной. Это многонациональное государство Казахстан. Оно занимает девятое место в мире по величине территории! Казахстан — большое государство, построенное в непростых природных условиях. Это степи, полупустыни и пустыни. Казахстан обрел независимость около двадцати лет назад, после распада Советского Союза. Но национальную культуру Казахстана еще много веков назад стали создавать казахи, кочевники, которые большую часть жизни проводили в седле. Бескрайние степи и полупустыни, заросшие типчаком, ковылем, тирсиком и полынью, стали их единственным богатством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Закончи педложение.запиши их. 3 имени девушек.3 имени мальчиков. 3 клички собак.3 города. 3 моря. 3 реки.
Ответить
Математика
Задачи на уравнение Турист в первый день преодолела расстояние в 2 раза меньше чем во второй день в третий день еще 24 километров какое расстояние ...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4^√32 / 4^√8 * 4^√64 Думаю, что ответ 1/2. верный ли ответ?
Ответить
Математика
Из пунктов А и В одновременно навстечу друг другу выехали два велосипедиста. Чере?? 24 мин они встретились. Через 36 мин после встречи велосипедист...
Ответить
Қазақ тiлi
Каждый вечер семья занимается своими делами.Мама и дочка убирать на кухне, и готовят ужин. Папа с сыном заняты ремонтом и домом. Бабушка вяжет, а д...
Ответить