Задачи на уравнение Турист в первый день преодолела расстояние в 2 раза меньше чем во второй день в третий день еще 24 километров какое расстояние он прошел во второй день если всего за три дня он прошел 81 километра
Математика
Задачи на уравнение Турист в первый день преодолела расстояние в 2 раза меньше чем во второй день в третий день еще 24 километров какое расстояние он прошел во второй день если всего за три дня он прошел 81 километра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км турист прошел в первый день, тогда 2х во второй х+2х+24=81 3х=81-24 3х=57 х=19(км) турист прошел в первый день 19*2=38(км) прошел турист во второй день Ответ:38 км
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