Задачи на уравнение Турист в первый день преодолела расстояние в 2 раза меньше чем во второй день в третий день еще 24 километров какое расстояние он прошел во второй день если всего за три дня он прошел 81 километра

Математика

Задачи на уравнение Турист в первый день преодолела расстояние в 2 раза меньше чем во второй день в третий день еще 24 километров какое расстояние он прошел во второй день если всего за три дня он прошел 81 километра

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