Найдите значение выражения 4^√32 / 4^√8 * 4^√64 Думаю, что ответ 1/2. верный ли ответ?
Математика
Найдите значение выражения 4^√32 / 4^√8 * 4^√64 Думаю, что ответ 1/2. верный ли ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
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^4√32/8=^4√4 ^4√4*64=^4√256=4
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