Закончи педложение.запиши их. 3 имени девушек.3 имени мальчиков. 3 клички собак.3 города. 3 моря. 3 реки.
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Закончи педложение.запиши их. 3 имени девушек.3 имени мальчиков. 3 клички собак.3 города. 3 моря. 3 реки.
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Гость:
Катя, Таня, Маша. Саша, Коля, Вася. Шарик, Дружок, Бим. Москва,Волгоград, Анапа. Чёрное, Красное, Эгейское. Волга, Лена, Дон.
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