Клетки тела кишечнополостных
Биология
Клетки тела кишечнополостных
Ответ(ы) на вопрос:
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1) Типы клеток кишечнополостных и их функции:а)Стрекательные клетки(крапивные)(Наружный слой-ЭКТОДЕРМА)- защита;б) Нервные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) -воспринимает раздражения;в)Яйцевая клетка, г) Сперматозоид (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА)- размножение;д)Пищеварительные клетки (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА) -питания;е)Кожно-мускульные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) - составляют основу тела гидры, соприкасаясь боковыми сторонами,эти клетки создают покров гидры. 2) Характеристика членистоногих:*Обитают во всех средах;* Двусторонне-симметричное тело;* Тело подразделено на членики;* Тело состоит из головы, груди и брюшка;* Иногда грудь сливается с головой, образуя головогрудь;* Тело покрыто плотной хитиновой оболочкой, образующей наружный скелет, к ней присоединяются внутренние мышцы; * Незамкнутая кровеносная система;*Сложное зрение;* Нервная система: состоит из окологлодочного нервного кольца и брюшной нервной цепочки;* Дышат жабрами и легкими.
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