Книгу в 96 стр. Алик читал 5 дней по 13 стр. в день. Какую часть книги осталось ему прочесть?

Математика

Книгу в 96 стр. Алик читал 5 дней по 13 стр. в день. Какую часть книги осталось ему прочесть?

Автор: Гость