Книгу в 96 стр. Алик читал 5 дней по 13 стр. в день. Какую часть книги осталось ему прочесть?
Математика
Книгу в 96 стр. Алик читал 5 дней по 13 стр. в день. Какую часть книги осталось ему прочесть?
Ответ(ы):
Гость:
1)5×13=65(с.)-прочитал Алик 2)96-65=31(с)-осталось прочитать Ответ:3196
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