Когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3 л больше,чем отлили. Сколько литров кваса было в бидоне сначала? Запиши решение,обьясняя,что узнаешь в первом действии. Помогите решить,плиииз)

Математика
Когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3 л больше,чем отлили. Сколько литров кваса было в бидоне сначала? Запиши решение,обьясняя,что узнаешь в первом действии. Помогите решить,плиииз)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4+3=7(л)-осталось в бидоне после того как из него отлили 4 л кваса 2)7+4=11(л)-кваса было в бидоне сначала
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