Спиши. Вставь пропущенные буквы, подбери проверочные слова. Горо.-,заво.-, медве.ь- ,??аро.-сапо.-,
Русский язык
Спиши. Вставь пропущенные буквы, подбери проверочные слова. Горо.-,заво.-, медве.ь- ,??аро.-сапо.-,
Ответ(ы):
Гость:
Город - городов завод - завода ( нет чего?) медведь - много кого? медеведей народ - нет кого? народа сапог - сапоги
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