Нужно найти слово, в котором 5 букв "с", 4 буквы "р", 4 буквы "п", 9 букв "о", 3 буквы "ц", 3 бу??вы "ч", 4 буквы "у" P.S: слова с каждыми буквами разные
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Нужно найти слово, в котором 5 букв "с", 4 буквы "р", 4 буквы "п", 9 букв "о", 3 буквы "ц", 3 бу??вы "ч", 4 буквы "у" P.S: слова с каждыми буквами разные
Ответ(ы):
Гость:
Плодоовощной, думаю так, а остальные не знаю, подумай сам(а)
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