Когда Америка запретила таблички "только для белых"?
История
Когда Америка запретила таблички "только для белых"?
Ответ(ы):
Гость:
Вообще в 1964 г. по закону о гражданских правах Л.Джонсон запретил ЛЮБЫЕ формы дискриминации, включая таблички. Но лишь к началу 1970х ситуация стабилизировалась по факту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти площадь заштрехованной на рисунке фигуры ,если 0-центр окружности с диаметр??м 10 под корнем 2
Математика
Русский язык
Определи и обозначь части этих слов. Ниже укажи грамматические признаки. Про-сып-а-л- -ся от-раж-а-л-о-сь с-прят-а-л-и-сь