Когда Америка запретила таблички "только для белых"?

История
Когда Америка запретила таблички "только для белых"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вообще в 1964 г. по закону о гражданских правах Л.Джонсон запретил ЛЮБЫЕ формы дискриминации, включая таблички. Но лишь к началу 1970х ситуация стабилизировалась по факту.
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