Найти площадь заштрехованной на рисунке фигуры ,если 0-центр окружности с диаметр??м 10 под корнем 2

Геометрия
Найти площадь заштрехованной на рисунке фигуры ,если 0-центр окружности с диаметр??м 10 под корнем 2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь круга πR²=50π Площадь Треугольника=(10√2*5√2):2 Ну а дальше просто отнять
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