Найти площадь заштрехованной на рисунке фигуры ,если 0-центр окружности с диаметр??м 10 под корнем 2

Геометрия

Найти площадь заштрехованной на рисунке фигуры ,если 0-центр окружности с диаметр??м 10 под корнем 2

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