Когда от мотка тесьми отрезали 3 раза по 2м, в нем осталось dм. Запиши выражение каторое обозначает сколько метров тесьми было в мотке сначала

Математика

Когда от мотка тесьми отрезали 3 раза по 2м, в нем осталось dм. Запиши выражение каторое обозначает сколько метров тесьми было в мотке сначала

Автор: Гость