Когда от мотка тесьми отрезали 3 раза по 2м, в нем осталось dм. Запиши выражение каторое обозначает сколько метров тесьми было в мотке сначала
Математика
Когда от мотка тесьми отрезали 3 раза по 2м, в нем осталось dм. Запиши выражение каторое обозначает сколько метров тесьми было в мотке сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2+d вроде бы так)))))
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