Помогите!!! Мне нужно стихотворение на казахском языке.У бабушки день рождение надо рассказать стих. Вобщем,Стих на казахском языке на день рождение для бабушки. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! P.S.Обязательно перевод...!!!

Қазақ тiлi
Помогите!!! Мне нужно стихотворение на казахском языке.У бабушки день рождение надо рассказать стих. Вобщем,Стих на казахском языке на день рождение для бабушки. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! P.S.Обязательно перевод...!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әжетай, мейірің көп таңдандырған,  Біз үшін қиындықтан шаршамаған. Жылуын жүрегіңнің аямадың, Өзіңе борышы көп балалардың. Тастаңыз қиындықтың сызып бәрін, Ер жеттік біз кешегі бұзықтарың. Әжелеп жан-жағыңда жүре берсін, Бал тәтті немерелер-қызықтарың.  
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