Помогите!!! Мне нужно стихотворение на казахском языке.У бабушки день рождение надо рассказать стих. Вобщем,Стих на казахском языке на день рождение для бабушки. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! P.S.Обязательно перевод...!!!

Қазақ тiлi

Помогите!!! Мне нужно стихотворение на казахском языке.У бабушки день рождение надо рассказать стих. Вобщем,Стих на казахском языке на день рождение для бабушки. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! P.S.Обязательно перевод...!!!

Автор: Гость