Помогите с большим примером пожалуйста !!!
Математика
Помогите с большим примером пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 68:2 = 24 2. 42*0,1 = 4,2 3. 24-4,2 = 19,8 4. 19,8:1,1 = 18 5. *0,375 = 0,25 6. 2,68:0,8 = 3,35 7. 0,25+3,35 = 3,6 8. 18:3,6 = 5 9. 7,5:0,6 = 12,5 10. 12,5-2,5 = 10 11. 10:5 = 2 Ответ: 2.
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