Когда,по мнению злой чарадейки царевна должна повстречать беду
Литература
Когда,по мнению злой чарадейки царевна должна повстречать беду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На шестнадцатом году повстречаешь ты беду. В 16 лет царевна должна уколоться веретеном.
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