Когда появился Ислам в древнетюрсорм государстве.?
История
Когда появился Ислам в древнетюрсорм государстве.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хазарский каганат, Хазария (650—969) — средневековое государство Вроде всё правильно
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