Когда появился Ислам в древнетюрсорм государстве.?

История
Когда появился Ислам в древнетюрсорм государстве.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хазарский каганат, Хазария (650—969) — средневековое государство  Вроде всё правильно
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