Когда у существительных в единственном числе пишется окончание и А когда е примеры
Русский язык
Когда у существительных в единственном числе пишется окончание и А когда е примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При проверке для первого склонения удобно пользоваться словами ТРАВА, ЗЕМЛЯ, При склонении по падежам, у существительных 1 склонения (В Дательном, Предложном падежах) - окончание Е.
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