Когда(в каком году) в России появились преследования за веру?

Право
Когда(в каком году) в России появились преследования за веру?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1917 году, когда пришедшие к власти большевики объявили православную веру "опиумом для народа".
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