Кого поэт описывает в этих строфах "И кружились под луной, Точно вырезные, Опья??ённые весной"
Литература
Кого поэт описывает в этих строфах "И кружились под луной, Точно вырезные, Опья??ённые весной"
Ответ(ы):
Гость:
про золотую рыбку если я не ошибаюсь
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