Кокой вес может поднять муровей

Окружающий мир
Кокой вес может поднять муровей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 10 раз больше веса своего тела
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