Кокон проверочное слово к слову разливАть
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Кокон проверочное слово к слову разливАть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рАзливать - приставки роз- не бывает.разлИвать - полИв, пролИв,разливАть - А под ударением, всегда пишется
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