Коковы наибольшие преобладающие высоты Евразия
География
Коковы наибольшие преобладающие высоты Евразия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильний ответ на воарос - Гималаи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поставь скобки так, чтобы записи были верными 69 - 54:3 + 6 = 63 69 - 54:3 + 6 = 11 69 - 54:3 + 6 = 57 69 - 54:3 + 6 = 45
Алгебра
При каких значениях параметра a уравнение 3x^2-5x+2a=0 имеет различные положительные к??рни? Пожалуйста,помогите!
Математика
Прямоугольник сторона а больше чем сторона б в 3 раза P 128см S ? см2 нужно найти S и стороны а и б заранее спасибо