Колесо с длиной окружности 84 см,проехав некоторее расстояние совершило 35 оборото?? сколько оборотов совершит колесо с длиой окружности 98 см

Математика

Колесо с длиной окружности 84 см,проехав некоторее расстояние совершило 35 оборото?? сколько оборотов совершит колесо с длиой окружности 98 см

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