Колесо с длиной окружности 84 см,проехав некоторее расстояние совершило 35 оборото?? сколько оборотов совершит колесо с длиой окружности 98 см
Математика
Колесо с длиной окружности 84 см,проехав некоторее расстояние совершило 35 оборото?? сколько оборотов совершит колесо с длиой окружности 98 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько проехало первое колесо - 84*35=2940 см сколько оборотов совершило второе колесо 2940см : 98=30 оборотов
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