Коли говорять, що Сонце сходить і заходить, мають на увазі систему відліку, яка пов'язана з... 1)- Сонцем 2)- центром Землі 3)- поверхнею Землі 4)- Місяцем??????
Физика
Коли говорять, що Сонце сходить і заходить, мають на увазі систему відліку, яка пов'язана з... 1)- Сонцем 2)- центром Землі 3)- поверхнею Землі 4)- Місяцем??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли говорять , що Сонце сходить і заходить , мають на увазі систему відліку , яка пов'язана з ПОВЕРХНЕЮ ЗЕМЛІ Відповідь (3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длинна прямаугольника 320 см а ширина в 2 раза меньше.найди периметр этого прямауго??ьника.вырази результат в метрах и сантиметрах
Математика
Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из ...
Физика
Окраску подводной части судна при помощи краско- распылителя водолаз производит ??од водой. Определите, под каким давлением должна подаваться краск...