Коли говорять, що Сонце сходить і заходить, мають на увазі систему відліку, яка пов'язана з... 1)- Сонцем 2)- центром Землі 3)- поверхнею Землі 4)- Місяцем??????

Физика

Коли говорять, що Сонце сходить і заходить, мають на увазі систему відліку, яка пов'язана з... 1)- Сонцем 2)- центром Землі 3)- поверхнею Землі 4)- Місяцем??????

Автор: Гость