Длинна прямаугольника 320 см а ширина в 2 раза меньше.найди периметр этого прямауго??ьника.вырази результат в метрах и сантиметрах

Математика

Длинна прямаугольника 320 см а ширина в 2 раза меньше.найди периметр этого прямауго??ьника.вырази результат в метрах и сантиметрах

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