Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из них проходила через точку В, а другая пересекла отрезок АВ в точке С.Чему равны ...
Математика
Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из них проходила через точку В, а другая пересекла отрезок АВ в точке С.Чему равны длины радиусов этих окружностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я окружность (через точку В) - радиус равен отрезку АВ, значит =4см 2-я окружность (через точку С) - радиус равен АС, т.е. АВ/2, т.к. С делит АВ по полам. АС= 2 см
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