Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из них проходила через точку В, а другая пересекла отрезок АВ в точке С.Чему равны ...

Математика

Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из них проходила через точку В, а другая пересекла отрезок АВ в точке С.Чему равны длины радиусов этих окружностей?

Автор: Гость