Количество сторон правильного многоугольника если его угол равен 120
Математика
Количество сторон правильного многоугольника если его угол равен 120
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Всего Углов 3. 360:120=3. Соответственно 3 стороны. Ответ:3
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